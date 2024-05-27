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- 【超美品】リザードンex SR \u0026オモダカSAR
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商品詳細
今日自引きしてすぐスリーブ入れているため超美品です。念の為プレー用でお願いいたします。新品、未使用です。即購入、問題ございません。 黒煙の支配者ポケモンカード リザードンSRボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR
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状態A-)リザードンex SAR SV3 134/108
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毎日更新】《リザードンex》SARの最新買取値段まとめ【全8店舗比較】
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