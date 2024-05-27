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【超美品】リザードンex SR \u0026オモダカSAR
商品番号 X81710978869
商品名

【超美品】リザードンex SR \u0026オモダカSAR
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今日自引きしてすぐスリーブ入れているため超美品です。念の為プレー用でお願いいたします。新品、未使用です。即購入、問題ございません。　黒煙の支配者ポケモンカード　リザードンSRボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR
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毎日更新】《リザードンex》SARの最新買取値段まとめ【全8店舗比較】

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