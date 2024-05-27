サンダーex SAR ポケモンカード151

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ポケモンカード151のサンダーexSARです。パックから出したあとすぐにスリーブに入れ、保管してました。大きなキズや折れはありません。細かい傷等は裏面や側面等、素人で鑑定ができないのでわかりませんので写真の通りとなりますので写真の状態で納得できる方のみご購入下さい。あくまでプレイ用カードとお考え下さい。スリーブ、ローダーに入れ濡れ対策にビニールに入れダンボールではさみ俺対策をしてゆうパケットポストにて発送します。#ポケモンカード#サンダーex#ポケモンカード151#ポケカ#SARボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)