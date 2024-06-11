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商品詳細
日本風景画作家名はわからないので、お手数ですが、二枚目の写真でご確認をお願い致します。サイズ︰額縁約595✕約520実家に飾っていた絵画です。額縁付の商品とさせて頂きます。自宅保管品です。中古品であることをご理解の上、画像をよく確認してご購入下さい。プチプチ等で梱包して発送させて頂きます。#風景画#絵
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate807348.html
http://narcologia.ru/goods/mythic581435.html
http://narcologia.ru/goods/encourage376972.html
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