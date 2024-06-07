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⭐️トランスフォーマー⭐️ ビースト覚醒 バズワージー オプティマスプライム
商品番号 G25195890353
商品名

⭐️トランスフォーマー⭐️ ビースト覚醒 バズワージー オプティマスプライム
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️トランスフォーマー⭐️ビースト覚醒バズワージーオプティマスプライムです。日本未発売のようです・・・☆海外輸入品のため、輸送時の擦り傷等がある場合があります。　輸送時、外箱の凹みと破れがあります。中身に問題なし。　写真参照願います。ご理解の程、宜しくお願いします。★資格参考サイズ外箱サイズ＞縦23cm　横16cm×奥行き8cm♦︎梱包・発送についてご入金後、エアーキャップに巻いてダンボールに入れて１〜２日で発送します。＃海外＃輸入品＃トランスフォーマー＃日本未発売
http://narcologia.ru/goods/composite473354.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis992344.html
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