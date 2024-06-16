武知海青 クッション

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グッズ卒のため出品致します。袋に入れて保管していたものが多いですが数回外に持ち出したものもございます。目立った傷等は見られませんが素人保管のため神経質な方のご購入は御遠慮ください。⚠️状態のクレーム等は一切受け付けませんのでご了承ください。ご不明な点がございましたらお気軽にコメントください！まとめ売り優先、値下げ待ちのいいねやめてください。人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···クッション