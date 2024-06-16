専用　ROLAND キーボード GO:PIANO GO-61P

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商品詳細
●GO:PIANOのBluetooth機能を使うことができます。\u2028●電池でも駆動できます。\u2028内蔵スピーカーやヘッドホンを使って、どこでも簡単に持ち運び、さらには外出先に持ち込んでも、すぐに演奏ができます。\u2028●コンパクトな61鍵ピアノタイプ鍵盤。\u2028小型で比較的軽量。長さ27.1㎝x幅87.7㎝x高さ8.2cm42,000円で新品で購入後、5回程度しか使っておりません。気になる傷や汚れもなく状態は良好だと思いますが、家庭での保管ですので、その点はご了承ください。付属品の譜面台、ダンパーペダル、ACアダプター、取扱説明書（未開封）全てございます。純正キャリーバックも付いています。キャリーバックは、楽器本体の収納部分とは別に大型ポケット付きで、ACアダプターや小型ペダル等の収納もできます。付属の譜面立てや楽譜が入る内ポケットもついています。破れや傷みなどもございません。長さ30㎝×幅89㎝×高さ15㎝背負えるタイプです。よろしくお願いいたします。
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