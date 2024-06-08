AUDIO-TECHNICA PRO49QL コンデンサーマイク



PRO49QL グースネック・コンデンサーマイク



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PRO49QL グースネック・コンデンサーマイク

AUDIO-TECHNICAPRO49QLコンデンサーマイク【付属品】マイクスポンジ(非純正)マイクスタンド(AUDIXATS-10)【商品詳細】会議やスピーチで活躍する長さ41.8センチのグースネックマイク。ダブルグースネックを採用し角度調整がしやすく、柔軟なセッティングが可能。パワーモジュールをユニットに内蔵しています。ウインドスクリーン付き。■コンデンサーマイク、グースネックタイプ■指向特性：単一指向性■周波数特性：70～16,000Hz■感度：（0dB＝1V/1Pa、1kHz）－37dB■最大入力音圧レベル：（1kHz、THD1％）134dB・S.P.L.■SN比：（1kHz、1Pa）66dB■出力インピーダンス：100Ω平衡■電源：ファントムDC9～52V■消費電流：2mA■寸法：ヘッド直径φ12mm、全長418mm±10mm■重量：84g■仕上げ：黒つや消し焼付塗装■付属品：AT8146ウインドスクリーン■パワーモジュールをユニット直下に内蔵しているため、接続はキャノン端子のみ。中間接続が無いので、信頼性も抜群です。■XLRMコネクターによるクイックマウントタイプです。