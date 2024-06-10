ポケモンカード ミライドンex SAR

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商品詳細
ポケモンカードミライドンexSAR海外版即購入OKです。プレイ用としては使用せずに、自引き後即スリーブに入れ自宅で保管していました。素人目による検品です。目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも素人保管、中古品ということをご理解ください。プレイ用として使用することをおすすめいたします。神経質な方や、初期傷を気にされる方は購入をご遠慮ください。すり替え防止のため、返品は出来ません。
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