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ポケモンカード VSTARユニバース box シュリンク付き1box 新品未開封
商品番号 U50641009696
商品名

ポケモンカード VSTARユニバース box シュリンク付き1box 新品未開封
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)コンビニで購入したものなので、すり替えや再シュリンクの心配がないものになります。発送は、プチプチに入れて宅急便コンパクトで発送します。
http://narcologia.ru/goods/ordering251879.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture708241.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring698696.html

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