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- ポケモンカード VSTARユニバース box シュリンク付き1box 新品未開封
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商品詳細
ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)コンビニで購入したものなので、すり替えや再シュリンクの心配がないものになります。発送は、プチプチに入れて宅急便コンパクトで発送します。
http://narcologia.ru/goods/ordering251879.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture708241.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring698696.html
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