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永楽造　乾山写　伊勢物語茶碗
商品番号 K83783311722
商品名

永楽造　乾山写　伊勢物語茶碗
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具画商さんから譲り受けたものです。新品ですが自宅保管品。伊勢物語の一部を再現していて面白い絵です。朝帰りの絵でしょうか。尾形乾山の写です。永楽焼の味わいがあり、手に取ると馴染みます。箱から出して鑑賞用にいいですね！価値のわかる方にお譲りした方がいいと思い出品しました。よろしければご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/smear385104.html
http://narcologia.ru/goods/calling732550.html
http://narcologia.ru/goods/enquire760889.html

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