永楽造　乾山写　伊勢物語茶碗

種類···茶道具画商さんから譲り受けたものです。新品ですが自宅保管品。伊勢物語の一部を再現していて面白い絵です。朝帰りの絵でしょうか。尾形乾山の写です。永楽焼の味わいがあり、手に取ると馴染みます。箱から出して鑑賞用にいいですね！価値のわかる方にお譲りした方がいいと思い出品しました。よろしければご検討ください。