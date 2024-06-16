AllParts製のローステッドメイプルネックにアルダーボディを合わせたコンポーネントギターになります。中古で約8万円ほどで購入しましたストラトらしいキレのある音で即戦力になりますボディはラッカー塗装のアルダーと聞いています。ピックアップはメーカー不明ですが安物ではないと思われます。ペグがゴトー製であったり、ブリッジにRawVintage製が使われているなど非常にこだわりのある1本です。現状使えておりますが、セレクタースイッチが不調気味なので交換した方が良いかと思いますので、その分お安くしております。フレットの減りもほとんど無く、ロッドも左右に効く事を確認しております。調整済みですので届いたらすぐ使えます。弦は新品に交換しております。スペックボディ:アルダーネック:AllParts製ローステッドメイプル塗装 :ラッカーピックアップ:不明ペグ:GOTOHSD91-05M-L6-Nickelブリッジ:RawVintageタイプ···ストラトキャスタータイプ#ストラトキャスター#エレキギター#STRATOCASTER



All Parts製ネック コンポーネントストラトキャスター ...



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All Parts製ネック コンポーネントストラトキャスター - エレキギター



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