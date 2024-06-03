Technics SL-1200 ヒンジセット#717-H

SL-1200mk3に使用していたものです。傷や汚れがあります。ご購入前に写真にて状態をご確認頂きご納得いただいける方でお願い致しますm(__)mリサイクル材をご利用してのご発送とさせて頂きます(*'∀'人)♥︎必要な方の元へ届きます様に♡=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=＊商品のお色はブラウザや、PCモニターの環境・設定等により実際と若干異なる場合がございます。土日祝祭日の発送はお休みさせて頂きますm(__)mご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。中古品のため神経質な方はご購入をお控え下さいませ。m(__)mカラー···ブラック



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