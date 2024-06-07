ポケモンカード　ラティアス　ラティオス　セット

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種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···Rラティアスとラティオスのセットになります。素人目では特に目立つ傷もなく、綺麗な状態かと思われますが、白かけがあるので各自で状態を確認して納得いただけた方のみご購入をお願いします。あくまで中古品ということをご理解ください。トラブル防止のため傷ありと表記してあります。素人保管品になりますので、完備品を求める方の購入はご遠慮ください。