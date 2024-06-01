S.C.O.T.Tフィギュア　6体

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商品詳細
スペシャルコマンド\u0026オペレーションタクティカルチーム 6体セットですが、SCOUTだけいません。EXPLODERだけ2体あります。新品未使用ですが、かなり古い為、箱に傷、凹み、スレ等ありますので、ご理解いただける方はよろしくお願い致します。#ミリタリー #ミリタリーフィギュア #SWAT#軍隊 #自衛隊 #特殊部隊
http://narcologia.ru/goods/Adder943475.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce712955.html
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