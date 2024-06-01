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S.C.O.T.Tフィギュア　6体
商品番号 O46993586036
商品名

S.C.O.T.Tフィギュア　6体
ブランド名 タカラ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スペシャルコマンド\u0026オペレーションタクティカルチーム　6体セットですが、SCOUTだけいません。EXPLODERだけ2体あります。新品未使用ですが、かなり古い為、箱に傷、凹み、スレ等ありますので、ご理解いただける方はよろしくお願い致します。#ミリタリー　#ミリタリーフィギュア　#SWAT#軍隊　#自衛隊　#特殊部隊
http://narcologia.ru/goods/Adder943475.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce712955.html
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