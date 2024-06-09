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KOGIRE-KAI 87th Silent Auction Catalogue II 1/2 by KOGIRE-KAI - Issuu

【掛軸】古瀬素石「遊鯉」共箱【サイズ】横66.2cm×縦220.7cm（軸先含まない）【状態】表装に傷みがあります。所々、汚れやシミがあり ます。 古いものなので、経年の劣化等があります。 状態など画像でよくご確認の上ご購入ください。お取引に関する注意事項をプロフィールに記載していますので、ご購入前にご確認くださいますよう宜しくお願い致します。