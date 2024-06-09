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【掛軸】古瀬素石「遊鯉」共箱
商品番号 X39914436669
商品名

【掛軸】古瀬素石「遊鯉」共箱
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【掛軸】古瀬素石「遊鯉」共箱【サイズ】横66.2cm×縦220.7cm（軸先含まない）【状態】表装に傷みがあります。所々、汚れやシミがあり　　　　　　　　ます。　　　　古いものなので、経年の劣化等があります。　　　　状態など画像でよくご確認の上ご購入ください。お取引に関する注意事項をプロフィールに記載していますので、ご購入前にご確認くださいますよう宜しくお願い致します。
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