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MetalGearSolid プレイアーツ改 スネーク スニーキングスーツver
商品番号 T12600468959
商品名

MetalGearSolid プレイアーツ改 スネーク スニーキングスーツver
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

棚にいれて飾っていたことがありますが、暗所で保管していた為目立った傷や日焼けはございません。※外箱は潰れた形跡や日焼けなどの劣化があります。中古品であるという点にご留意いただいた上で検討いただけますと幸いです。また、当方犬を飼育している為、犬の毛が紛れていることもございますので併せてご了承ください。何かございましたらお気軽にご連絡ください。プレイアーツ改スニーキングスーツバージョン(メタルギアソリッドピースウォーカー)#スクウェア・エニックス#メタルギアソリッドピースウォーカー『メタルギアソリッド』シリーズ
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