フェンダー　プロジュニア　USA製

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FenderProJunior真空管アンプです。ギターの練習で使用してました。特にガリとかはないと思いますが、環境的にボリューム少々でやってましたのでMAXでならしたことはありません。大音量で鳴らせる環境ではないので泣く泣く出費致します。ありふれているメキシコ製ではなくUSA製と珍しいです。年代物ですので傷等はそれなりにあります。付属品は掲載写真にあるものですべてです。宜しくお願い致します。