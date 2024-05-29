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- 2世 久世久宝 造 色絵俵香合（共箱）
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商品詳細
俵の両端が金銀で上絵付されお目出度い意匠となっております。俵の結び紐も金絵付の丁寧な仕事です。香合、箱ともに最高の状態です。箱は共箱で蓋表に『俵香合 久宝造』として印が捺してあります。キズ、直しございません。共箱。長さ6.4㎝ 幅4.8㎝ 高さ3.9㎝【参考文献】茶道具の名工・作家名鑑 淡交社▢２代久世久宝（くぜきゅうほう）明治30年(1897)～昭和49年(1974)初代久宝の長女。初代に師事する。昭和22年2代目久世久宝を襲名する。＊初代久世久宝が裏千家13代圓能斎より久宝の号を与えられる。#自分だけの茶道具を持ってみませんか#茶わん屋食堂#茶道具#茶道#茶会#俵#香合#炭#炭点前#絵付#久世久宝#久宝#色絵#千利休#表千家#裏千家#武者小路千家#淡交会#茶道#古美術#骨董#kyoto#京都#茶の湯#美#アート#おしゃれ#茶室#お茶席#お茶会
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