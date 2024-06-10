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リザードン VS レックウザ スペシャルデッキセットデッキビルド黒煙の支配者
商品番号 N99153958373
商品名

リザードン VS レックウザ スペシャルデッキセットデッキビルド黒煙の支配者
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,799 円
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商品詳細

■商品・リザードンVSTARVSレックウザVMAXスペシャルデッキセット・デッキビルドBOX　黒煙の支配者２個セット※どちらも新品未開封(シュリンク付)おまけ・ジャンボコレクション　ラプラス・ガラルファイヤー2・ジャンボコレクション　ラティアス・メタモン・ジャンボコレクション　ミュウ・オドリドリジャンボコレクションは発送用の箱の都合上、箱無しでの発送となりますのでご理解ください。美品だと思いますが、状態は画像にて確認をお願いします。冷暗所にて保管しておりましたが、あくまで素人の個人保管品に付き神経質な方は購入をお控えください。
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