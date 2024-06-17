Vstarユニバース 1BOX シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードVstarユニバース1BOXシュリンク付きです。トイザらスで購入した為、シュリンク横側に数cmの切れ込みが入っています。中身には全く影響が無いためこの価格です。ポケモンカードを卒業するため出品致します。新品未開封
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