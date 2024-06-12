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YAMAHA ヤマハ AG06 オーディオインターフェス
商品番号 A70700529095
商品名

YAMAHA ヤマハ AG06 オーディオインターフェス
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 6,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAヤマハAG06ウェブキャスティングミキサーオーディオインターフェス数回使用しましたが、あまり使わなくなってしまったので出品します。早い者勝ちです！目立った傷や汚れはありません。動作確認済みです。あくまで中古品、素人保管につき細かなことが気になる方は購入をお控えください。付属のソフトウェアは使用済みの為付いてきません。コードに汚れがありますが動作確認済みです。レコーディングや配信、歌ってみたに使えます！※ただいま最終価格まで値引きして出品しております。
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