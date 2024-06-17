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- 送料込【逢絢亭】茶道具 蓋置 京焼 仁清 紅葉の図 手塚桐鳳 共箱入り
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商品詳細
まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、京焼の蓋置になります。作者は、手塚桐鳳さんです。仁清写の蓋置で、紅葉の図柄になっています。葉の絵付けもスッキリした感じで、見た目なども悪くないかなと思います。大きさは、直径が約５．８ｃｍ、高さが約５．８ｃｍで付属品は共箱です。本体に目立った傷や汚れなど無く綺麗な状態で、普段のお稽古でも十分お使い頂けます。
http://narcologia.ru/goods/influenza775693.html
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