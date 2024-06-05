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- 【旧作】鬼絵 護符 霊符 開運絵画 ［0008］
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商品詳細
18cm*18cmの鬼絵（アクリル画）です。印刷物ではなく、直筆の原画です。旧作なので低価格で出品します。鬼絵は「鬼をもって鬼を制す」という陰陽道の思想に基づいて描かれたスピリチュアルアート（護符・開運絵画）です。邪鬼退散（厄除け・魔除け・除霊）・呪詛調伏・呪力向上・心願成就・波動調整にお役立てください。▼他にもアクリル画を出品中です。#神谷雅治のアクリル画▼ペン画（護符・お守り）も出品しています。#神谷雅治の鬼神画・護符の一覧はコチラ
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http://narcologia.ru/goods/scissoring342396.html
http://narcologia.ru/goods/approximate85320.html
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