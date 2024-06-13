EVA GLOBAL】アヤナミレイ(仮称)

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ご覧いただきありがとうございます。新品で購入し、1ヶ月ほどディスプレイケース内で飾っておりました。新しいのを買ってしまい置く場所がなくなってしまったので出品いたします。“EVANGELION”seriesReiAyanami(tentativename)お値引き等のやり取りは考えておりませんが、ご希望のお取引価格がございましたらお先に具体的な価格を提示していただけると幸いです。その他ご不明点はお気軽にご相談くださいませ。注意⚠︎used品になりますのでご理解のある方のみご購入くださいませ。