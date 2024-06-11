

中島みゆき 夜会関連ポスター14枚 | labiela.com



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中島みゆきの夜会の公演ポスター13枚と夜会工場のポスター1枚の全14枚セットです。vol.4金環蝕 ※裏面シール跡ありvol.5花の色はうりにけりないたずらに我が身よにふるながめせし間に ※押しピン跡角破れチケット情報シール有vol.6シャングリラvol.72/2vol.8問う女vol.92/2(再演)vol.10海嘯vol.12ウィーンダーガーデン(再演) ※押しピン跡施設掲載期間に関するシール有vol.1424時着00時発(再演)vol.15〜夜物語〜元祖今晩屋vol.172/2(再再演)vol.19橋の下のアルカディア(再演)vol.20リトルトーキョー夜会工場vol.2以上14枚です。サイズは全て大判のB1です。纏めての出品ですので全ての画像を個別で掲載する事が出来ず申し訳ありません。素人目で見た所で状態は概ね良好とは思いますが、古い物も含まれており細かなシワヨレなどもあると思いますので「やや傷や汚れあり」としております。そこはご理解ください。特記する程の状態の物は本文をご覧ください。