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Vestax DJミキサー vmc-002xlu
商品番号 P86348689211
商品名

Vestax DJミキサー vmc-002xlu
ブランド名 ベスタスク
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済本体のみです。中央部のライトが点灯しないのですが、操作は問題ありませんでした。質問、値段交渉などあればメッセージください。自宅保管です。ご理解の上ご購入くださいm(__)mNCNR#Vestax#ミキサー#DJ
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