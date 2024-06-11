Vestax DJミキサー vmc-002xlu

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商品詳細
動作確認済本体のみです。中央部のライトが点灯しないのですが、操作は問題ありませんでした。質問、値段交渉などあればメッセージください。自宅保管です。ご理解の上ご購入くださいm(__)mNCNR#Vestax#ミキサー#DJ
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