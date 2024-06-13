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- 開封品 貴重！WWE クラシック限定版！全日 テリー・ゴディ\u0026マイケル・ヘイズ
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商品詳細
今では入手困難かつ貴重なWWEクラシックシリーズ！3体入り限定版！ファビュラス．フリーバーズ！ 全日にも参戦経験豊富で三冠王者にもなりましたテリー・ゴディ\u0026マイケル・ヘイズ\u0026バティ．ローバス こちらは購入当時に透明ブリスター正面より一度開封、自宅内展示品！数ヶ月後には外箱に戻しての保管品です。各、約17．5cm 3選手ともあまりフィギュア化されておりませんし又、限定版のクラシックシリーズ！のためファンの方、コレクターの方、リピーター様必見です。外箱は多少のダメージございます。全体的な重量感もございます。特定記録付き普通郵便発送で送料込み価格です。※商品発送の際には追跡番号のお知らせも致します。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln28402.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate224477.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful323751.html
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