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アート　現代アート　抽象画　アクリル絵の具　フルイドアート　ポーリングアート
商品番号 Y54189155765
商品名

アート　現代アート　抽象画　アクリル絵の具　フルイドアート　ポーリングアート
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 10,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いいね！ありがとうございます。値段交渉はコメントから気軽にどうぞ！主な画材···アクリル絵の具芸術的なエネルギーを感じる、Fluidart『花祭』。独自の技法で作り上げられた、美しい花の模様が特徴です。一つ一つの作品が手作りで丁寧に仕上げられており、その花が咲く瞬間を表現しています。壁に掛けるだけでお部屋の雰囲気がガラリと変わり、癒しの空間になります。さらに、その美しさと迫力は、大切なギフトとしても最適です。アーティスト自身による手作りの芸術品ですので、一つ一つの作品には独自の個性と魂が込められています。ぜひ、あなたの人生を彩るアート作品として、『花祭』をお楽しみください。
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