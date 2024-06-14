ゲンシグラードンEX 【094/081 UR XY7】

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商品詳細
ポケモンカード ゲンシグラードンEX【094/081URXY7】即購入OKです。発送の際はハードスリーブに入れて折れ、水濡れ対策させて頂きます。2点以上ご購入の場合は送料分お値下げいたしますのでご連絡下さい。プレイ用でお願い致します。初期傷等が気になる方や神経質な方はご遠慮下さい。状態は画像にてご判断の上ご購入下さい。すり替え防止の為、返金、返品交換はお受けできませんので予めご了承ください。#ポケモン#ポケモンカード#グラードン#1edレアリティ···UR
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