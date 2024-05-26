Shure m44-7

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商品詳細
Technicsヘッドシェル+shurem44-7のセットになりますあまり使用せず保管しておりましたので、すぐにお使いいただけます。（出品前に再生確認済みです。中古品になりますので、ご理解の上ご購入下さい。※返品・交換は受け付けておりません。ご購入前に必ず商品をご確認ください。種類···その他
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