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Shure m44-7
商品番号 U23674663613
商品名

Shure m44-7
ブランド名 シュア
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Technicsヘッドシェル+shurem44-7のセットになりますあまり使用せず保管しておりましたので、すぐにお使いいただけます。（出品前に再生確認済みです。中古品になりますので、ご理解の上ご購入下さい。※返品・交換は受け付けておりません。ご購入前に必ず商品をご確認ください。種類···その他
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