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マーベルレジェンド リザード
商品番号 S70645058764
商品名

マーベルレジェンド リザード
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 4,830 円
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商品詳細

MarvelLegendsWave.26LizardSeriesマーベルレジェンドリザード内容物●Lizardリザード・胴体(Spider-Woman)・右腕(Spider-Punk)・左腕(Spider-ManNoir)本名：Dr.Curtis\"Curt\"Connorsカート・コナー初登場：AmazingSpider-Man#6(August,1963)フィギュア種類…アクションフィギュアサイズ…6インチ約15cmスケール…1/12メーカー…ハズブロHasbro(米国)発売…2018年定価…$19.99状態…未使用(未組立)(欠品：頭部・両脚・尻尾)・頭部(Lasher)を希望者に+10000円でお付け致します。・右脚(Prowler)を希望者に+6000円でお付け致します。・左脚(Mysterio)を希望者に+6000円でお付け致します。・尻尾(Gwenpool)を希望者に+4000円でお付け致します。*Spider-Woman,Spider-Punk,Spider-ManNoirは含まれません。#MarvelLegendsMarvelLegends#Marvel#マーベルレジェンドマーベルレジェンド#マーベル#SpiderManSpider-Manスパイダーマン#AvengersAvengersアベンジャーズ#XmenX-MenXメン#HasbroHasbro#ハズブロハズブロ#ML26_0
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