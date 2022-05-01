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雅楽　篳篥　リード　蘆舌　4本セット
商品番号 P81349996619
商品名

雅楽　篳篥　リード　蘆舌　4本セット
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品の発送について●基本、普通郵便で発送するものは直接郵便局より致しますので、注文が祝日や土日前ですと、その分遅れますので予めご了承お願い致します。帽子無しの場合は一本につき50円お値引きしますので購入前にコメントお願いします。よって4本で200円お値引きです。お届け時、不具合等ありましたら、受け取り評価前にコメントお願い致します。ご対応致します。1本単価1275円になります。篳篥用リードです。淀川鵜殿の葦を管理されている方から直接購入し陰干しした物を使用しています。軽く調整しておりますので微調整でよい音が出ます。初心者、中級者向けです。小学生から大人の方まで使用していただいていますが特に問題はありません。上級者の方には硬めに仕上げる事も可能です。1から制作しておりますので削り無し等のご要望も承ります。
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