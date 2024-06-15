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旧裏 19枚セット まとめ売り 拡張シート プロモなど
商品番号 I21483908021
商品名

旧裏 19枚セット まとめ売り 拡張シート プロモなど
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,165 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)旧裏の拡張シートやプロモの19枚セットですバラ売りはしておりません比較的綺麗なものから状態悪いものありますので予めご了承ください一枚ずつスリーブに入れて、濡れ折れ対策をして　発送いたしますハズレポケモンカード工場の秘密マサキのパソコンピカチュウミュウツーサンダー
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