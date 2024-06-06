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- 中国書道画仙紙 紅星牌 尺八屏100枚 1989年5月証紙付
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商品詳細
玉版、棉料、尺八屏、100枚証紙付、1989年5月新品未使用品自宅保管しておりました。古いものですので、画像をご参照下さいませ。
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