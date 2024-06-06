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中国書道画仙紙　紅星牌　尺八屏100枚　1989年5月証紙付
商品番号 D87043124401
商品名

中国書道画仙紙　紅星牌　尺八屏100枚　1989年5月証紙付
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 19,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

玉版、棉料、尺八屏、100枚証紙付、1989年5月新品未使用品自宅保管しておりました。古いものですので、画像をご参照下さいませ。
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