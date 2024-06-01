ファイブスタートイ　カレクック　原作カラー

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ファイブスタートイソフビカレクック 原作カラーヘッダー、ビニール袋はありません。部屋のショーケースに飾っていました。目立ったキズはありませんが、開封して飾っていましたので人の手には触れています。今回断捨離の為、出品します。すでに販売終了となっている貴重な原作カラーです。#キン肉マン#ファイブスタートイ#ccp#スパイスシード