ファイブスタートイ　カレクック　原作カラー

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商品詳細
ファイブスタートイソフビカレクック 原作カラーヘッダー、ビニール袋はありません。部屋のショーケースに飾っていました。目立ったキズはありませんが、開封して飾っていましたので人の手には触れています。今回断捨離の為、出品します。すでに販売終了となっている貴重な原作カラーです。#キン肉マン#ファイブスタートイ#ccp#スパイスシード
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