【未使用】 一重水指 鳥獣戯画図 小室作 手描き 塗蓋 ややワケあり フォロー割



未使用】 一重水指 鳥獣戯画図 小室作 手描き 塗蓋 ややワケあり ...



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ご覧いただきありがとうございます。【商品の説明】商品名・一重水指窯元・作者・小室サイズ・直径15口径13高さ15.5cm表示です。その他・鳥獣戯画図が生き生きと描かれた、非常に珍しい逸品です。【商品の状態】使用状況・未使用注意事項・塗蓋の縁に小傷が見られます。画像10・実際の色味よりも明るめに撮影されています。・保管中の多少の汚れはご理解下さい。・その他見落としがあるかもしれません。・箱はありません。【配送方法】・丁寧に梱包して、宅急便での発送、送料無料です。【フォロー割】始めました。フォローして下さった方、こちらの商品を500円引きに致します。初めてフォローして下さる方、既にフォロワーの方ともに対象です。コメント欄にてその旨お知らせください。※ご購入後にお値引きはできませんので、必ずご購入前にコメントをお願いします。不明点はご質問ください。#souvenir#antique#traditional#art#Pottery#Lacquered#茶道具#茶席#野点#伝統工芸#文化#瀬戸物#陶器#鳥獣戯画#京焼#水指#小室#一重水指#昭和ロマン#レトロ#大人女子#オトナ女子倉