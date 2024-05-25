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万寿無疆提梁茶壺 新品 工芸品 美術品 置物
商品番号 F62276672623
商品名

万寿無疆提梁茶壺 新品 工芸品 美術品 置物
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,675 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです高17.5CM口径7.5CM底径12.8CM《注意事項》※キャンセル、ご返品お断り致します。完璧を求められる方、神経質な方はご購入をお控え下さい。十分ご理解?ご納得頂いた上で、ご購入下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。
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