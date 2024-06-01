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SEVENTEEN Carat棒 ver.2 ジャンク品
商品番号 W85734786162
商品名

SEVENTEEN Carat棒 ver.2 ジャンク品
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENセブチペンライトCARAT棒ver.2⚠︎こちらジャンク品になりますOdetoyouの会場で購入し、1度使用いたしました。その後、箱に入れたまま保管しておりました。再度電池を入れて点灯を試みましたが光らなかったので、観賞用、写真用、保管用などでお探しの方のみご購入をお願い致します。付属のストラップはペンライトに付けたままの状態です。ジョンハン、SEVENTEENのシールを使用しております（画像参照）箱に多少の傷ありです。素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。また、海外製品のため初期傷等ご理解ください。即購入○
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