SEVENTEEN Carat棒 ver.2 ジャンク品

SEVENTEENセブチペンライトCARAT棒ver.2⚠︎こちらジャンク品になりますOdetoyouの会場で購入し、1度使用いたしました。その後、箱に入れたまま保管しておりました。再度電池を入れて点灯を試みましたが光らなかったので、観賞用、写真用、保管用などでお探しの方のみご購入をお願い致します。付属のストラップはペンライトに付けたままの状態です。ジョンハン、SEVENTEENのシールを使用しております（画像参照）箱に多少の傷ありです。素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。また、海外製品のため初期傷等ご理解ください。即購入○



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