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村松　ムラマツ　フルート純正ハードケース
商品番号 N50442053240
商品名

村松　ムラマツ　フルート純正ハードケース
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ムラマツフルート純正ハードケースです。元々GXⅢが入っていたものです。フルートケースを買い替えたため、出品致します。傷等ございます。写真にてご確認ください。素人保管の為、商品の状態を過度に気にされる場合はご購入はお控えください。返品、交換の対応は負いかねますので、写真をご覧いただき、ご納得いただける場合のみご購入ください。　即購入可。値下げ交渉不可。
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