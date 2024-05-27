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- 村松 ムラマツ フルート純正ハードケース
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ムラマツフルート純正ハードケースです。元々GXⅢが入っていたものです。フルートケースを買い替えたため、出品致します。傷等ございます。写真にてご確認ください。素人保管の為、商品の状態を過度に気にされる場合はご購入はお控えください。返品、交換の対応は負いかねますので、写真をご覧いただき、ご納得いただける場合のみご購入ください。 即購入可。値下げ交渉不可。
http://narcologia.ru/goods/unusable332774.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate217477.html
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