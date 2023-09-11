ポケモンカード 強化拡張パック スカーレット＆バイオレット

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商品詳細
ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)新品、未開封、未サーチの20パックです。本日、家電量販店にて購入。補足：１つの箱の開封から、まとめて取り出していました。☆簡易包装☆このまま封筒か紙袋に入れて発送します(^^)☆発送後はすり替え防止の為、返品は受け付けていません！！包装内容に変更があれば、メッセージください。
http://narcologia.ru/goods/encourage557372.html
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