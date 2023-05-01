富士急ハイランド フリーパス引換券 大人2名分

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遊園地/テーマパーク···富士急ハイランド富士急ハイランド1dayフリーパス大人2名分ご来園時に入園口に設置されている発券機または窓口にて「フリーパス」とお引換え下さい。有効期限2024.4.30入園当日に限り、アトラクションが何回でも楽しめます。※「戦慄迷宮」「FIJIYAMAウォーク」「FIJIYAMAスライダー」「幻影劇場」「忍術カーニバル」「特別イベント等」は、フリーパスはご利用頂けません。値下げ不可、値引き交渉削除致します。