朝日鷹　喜久屋　東洋美人

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商品詳細
一本あたりの容量1800ml日本酒三本飲み比べです朝日鷹22年10月喜久屋22年10月東洋美人22年4月写真をご確認ください。しっかり品質管理しております。北海道、沖縄、離島への発送は対応しておりません。スムーズなお引取りが出来る方にお願い致します。
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