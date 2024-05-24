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流木
商品番号 L78677174983
商品名

流木
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

流木レイアウト水槽用レイアウト用品用品の種類···水槽用レイアウト用品“無料の背景として1kgの砂が付属しています”流木を使用した商品ですので、あらゆる水槽に適しています。長さ57cm、幅35.5cm、高さ45cm発送前にしっかりと梱包させていただきます私たちのページをご覧いただきありがとうございます。サイズ要件がある場合は、コメント欄にメッセージを残してくださいご不明な点がございましたら、お気軽にコメント欄にご質問ください#流木レイアウト#アクアリウム#熱帯魚#水草#インテリア#爬虫類#木化石#雲山石#山谷石#ブランチウッド#水槽#覾葉植物#溶岩石#苔#砂#淡水魚#酸素#盆栽流木#盆栽#バニヤン盆栽#流木#流木インテリア#流木アレンジ#流木アレンジ#流木レイアウト#流木アート#流木雜貨#流木オブジ
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