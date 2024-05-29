mystic スキッパーラッフルブラウス

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\"新品未使用ですが、値札は付いておりません、ご了承くださいm(__)m。サイズ：f定価：7150大き目な襟が目を引く主役ブラウス！！商品ポイント・トレンドの襟が目を引く主役見えのブラウスです！・表面感のある素材は１枚でこなれた印象に仕上げてくれます。・両前で雰囲気を変えて使って頂け着回し力も抜群。・今季の襟だしタイルには欠かせないアイテムです！スタイリングポイント・デニムサロペットを合わせた衿だしスタイルがオススメ。・デザインが少しボリューム感が出るのでシンプルなアイテムとも相性抜群。スタッフ着用コメント〇153cmスタッフ サイズ：フリー カラー：ブラック一枚で存在感のあるブラウスです！スッキリとしたボトムスと合わせるとバランスのとれたスタイリングに仕上がります。〇153cmスタッフ サイズ：フリー カラー：アイボリー重ね着して、襟だしするだけで今年らしいスタイリングになります。明るめのカラーのアイテムと合わせると一気に春らしいコーデになります！〇153cmスタッフ サイズ：フリー カラー：ダークブラウン一枚でブラウスとしても使いますが、シンプルなコーデに羽織としても使っています！ダークブラウンは、コーデをすっきりとまとめてくれます。------------------------------------------------------裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：ふつう\"