carhartt カーハート ボタンダウンワークシャツ　ネイビー L 未使用品

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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます。#犬古着店USED古着品大量出品中✅フォロー割しております。⚠️取り置きはできませんので、即決の方のみ割引させて頂きます。 ￥3,000～ →￥200引 ￥6,000～ →￥400引 ￥10,000～ →¥600引※コメント欄で『フォロー割』とお知らせください。 フォロー頂いている限り何度でもご利用可能でございます。是非フォローお願いいたします。併せてプロフィールもご覧ください☆セール開催時はコメント欄に記載しております。商品説明欄【状態】デッドストック未使用品になります。長らく保管されていたものですので多少の劣化はございます。【ブランド】carhartt【スタイル】シャツ・・・carharttでは貴重なレディース商品になります。古着女子の方におすすめです。Lサイズですのでメンズで着ていただけます。コットン88%、ナイロン12%【カラー】ネイビーサイズ：L(12/14)身丈：70肩幅：44身幅：60袖丈：61※寸法は平置実寸です。（多少の誤差はお許しください）送料無料、スピード発送、即購入OKです。中古品の為、ご理解の上ご購入ください。写真撮影の具合上、色味が若干異なる場合がございます。気になる点、お気軽にお声がけ下さい。土日は対応が遅れます。古着は全て1点物になります。ご購入はお早めにどうぞ。デッドストック20230308-0015
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