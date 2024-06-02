ジュティク　JUTIQU キュービックジルコニア　バングル

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昨年伊勢丹のポップアップで購入しました。せっかく買ったのにつけていく機会がなく、1回のみ付けました。なくなく今回出品致します。これからのシーズン大活躍すると思います。目立つキズなどもなく綺麗だと思います。あくまでも中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。付属品はありません。以下抜粋↓↓↓↓↓↓↓BrandConcept「デイリーに溶け込むアートピースを」「AStatementPieceinDailyLife」BrandMissionサステナブルなプロセスを重視したクリエイティビティとクラフトマンシップの力で、現代の文化的美意識を探求し更新する唯一無二の存在であり続けること