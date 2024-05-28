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HERMES エルメス SEQUENCES シーケンス 馬 ホース
商品番号 I10612564498
商品名

HERMES エルメス SEQUENCES シーケンス 馬 ホース
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 7,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメスSEQUENCESシーケンス馬ホースモチーフカレ90大判スカーフシルク100％ネイビー系■商品情報■●タイトル　HERMESエルメスSEQUENCESシーケンス馬ホースモチーフカレ90大判スカーフシルク100％ネイビー系●メーカー　HERMESエルメス●形状　スカーフ　ショール　カレ90●カラー　ネイビー系　マルチカラー●素材　シルク　100％●サイズ　90cm×90cm●ランク　中古AB●状態　　薄汚れあり※実物のお色に近くなる様に心掛けて撮影しておりますが天候、光な加減などにより色に違いが出てしまう場合もございます。素人検品ですので、見落としの薄い汚れなどある場合があります事と自宅保管のためご理解頂ければと思います写真からの参考が大きくなりますので気になる点など追加撮影も致しますのでコメント欄からよろしくお願い致します■購入先　鑑定済みの中古ブランドショップにて購入しました。EC15002柄・デザイン...無地柄・デザイン...その他カラー...ブルー人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)
http://narcologia.ru/goods/mobilehome167743.html
http://narcologia.ru/goods/displease231231.html
http://narcologia.ru/goods/reflector81364.html
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