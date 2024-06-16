シャーリングキャミソール

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商品詳細
レースのシャーリングのキャミソールです♡タグは切ってしまったのですが、外には一回も着て行ってません。家で合わせたけど自分の雰囲気と似合わないなと思ったので出品いたします。人気で店頭では数少なくなってたので、購入できなかった方へぜひ（＾_＾）お色は写真の白？アイボリー？のカラーです！mysticミスティックパルクロLOWRYSFARMKastaneChicoPALキャミソールシアーぺプラム
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