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シャーリングキャミソール
商品番号 V94520305196
商品名

シャーリングキャミソール
ブランド名 ミスティック
特別価格 税込 2,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レースのシャーリングのキャミソールです♡タグは切ってしまったのですが、外には一回も着て行ってません。家で合わせたけど自分の雰囲気と似合わないなと思ったので出品いたします。人気で店頭では数少なくなってたので、購入できなかった方へぜひ（＾_＾）お色は写真の白？アイボリー？のカラーです！mysticミスティックパルクロLOWRYSFARMKastaneChicoPALキャミソールシアーぺプラム
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