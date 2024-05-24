トラバストーキョー メイド猫ロンＴ

トラバストーキョーで8000円ほどで購入したロンＴです。何度か着用していますが傷汚れはありません。男女問わず着れます！中にショートパンツなどを履けばワンピース感覚でも着れます。トラバストーキョーレフレム地雷系量産型ジェイミーエーエヌケーサブカル系



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