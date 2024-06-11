ジュリエ　Ecocoベア天竺タンクトップ　サイズ0

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商品詳細
定番Ecocoベア天竺タンクトップ/エコ・UVカット・吸汗速乾・ハイストレッチ・ラッシュガード・ホットヨガ対応定価 ¥6,930 (税込)色 ネイビーサイズ 0新品未使用です。今年購入しましたが、着る機会がなかった為出品します。よろしくお願いします＾＾
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